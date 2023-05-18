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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin 'kazandık' tiyatrosuna tepki: Özür dahi dilemediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '(CHP) Ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin 'kazandık' tiyatrosuna tepki: Özür dahi dilemediler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara farkın ortaya çıkmasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin dengesini iyice bozduğunu belirtti.

14 Mayıs gecesine değinen Erdoğan, "14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile." ifadelerini kullandı.

- "DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerin yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

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