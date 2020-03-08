Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, #8MartDünyaKadınlarGünü'nü tebrik ediyorum."
Paylaşımda, Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dün yayımladığı mesaj da yer aldı.
Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, #8MartDünyaKadınlarGünü’nü tebrik ediyorum. https://t.co/9uWsrbupG4 pic.twitter.com/CPIZjwQhhT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2020