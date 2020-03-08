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Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AA08 Mart 2020 Pazar 13:51 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 13:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, #8MartDünyaKadınlarGünü'nü tebrik ediyorum."

Paylaşımda, Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dün yayımladığı mesaj da yer aldı.

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