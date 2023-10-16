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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'da düzenlenecek finallere katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla tebrik etti.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
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Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçın ardından milli takımın soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takımı telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonda konuştu.

Tüm takımı tebrik eden Erdoğan, "Bizleri çok çok mutlu ettiniz. İnanıyorum ki Almanya'daki Türk vatandaşlarımızı da çok mutlu edeceksiniz. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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