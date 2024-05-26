Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abay ailesine başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, 15 Mayıs da Almanya'nın Düsseldorf kentinde kundaklanan binada hayatını kaybeden, Türk genci Ada Abay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başsağlığı mesajını ileten Zafer Sırakaya, "Türkiye olarak yurt dışında yaşayan vatandaşların yanında olduklarını" söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak, TBM olarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek onların kederlerini, elemlerini paylaşmak üzere buradayız. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın her türlü sorununu takip etmek gayreti içerisinde olacağız"

Sırakaya, 18 yaşında ki Türk genci Ada Abay'la birlikte 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı binayı da ziyaret etti.

"ALMANYA'DAN TATMİN EDİCİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'dan bilgi alan Sırakaya, 'yangınla ilgili Almanya'dan tatmin edici açıklama beklediklerini" ifade etti.

"Benzin dökülerek yangının daha hızlanmasına yönelîk bazı eylemin olduğu ifade ediliyor ama çok ciddi bir patlamanın, bir basıncında olduğu bu patlamanın nasıl gerçekleṣtiğiyle ilgili olarak malesef henüz kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama gerçekleṣmemiṣ durumda. Olayların tüm detaylarıyla açıklanması, kamuoyuna tüm detaylarıyla birlikte tatmin edici bilgi verilmesi bizim arzu ettiğimiz bir nokta."

AK Parti Genel Baṣkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'da, aṣırı sağ partilerin yükseliṣine de dikkat çekti: