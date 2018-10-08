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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Şu anda sabır noktasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB üyelik sürecine ilişkin '1963'ten bu yana oyalanan bir ülke var. Bu zulüm sadece Türkiye'ye yapıldı. Alacaksanız sinyalini verin, almayacaksanız da bunu da söyleyin. Siz yolunuza biz yolumuza devam edelim. Şuan da sabır noktasındayız.' diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Victor Orban ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan burada yaptığı konuşmasında AB üyelik sürecine ilişkin konulara da değindi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sene 63, sene 2018. 1963'ten bu yana oyalanan bir ülke var. Bu zulüm sadece Türkiye'ye yapıldı. Alacaksanız sinyalini verin, almayacaksanız da bunu da söyleyin. Siz yolunuza, biz yolumuza devam edelim. Şuan da sabır noktasındayız." ifadelerini kullandı.

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