Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acılı aileye taziye telefonu: Yüreğimiz dağlandı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın Derik'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye dileklerini ilettiği telefon görüşmesine yer verildi.

"YÜREĞİMİZ DAĞLANDI"

Aileyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan görüşen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah."

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üçyol mevkisinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazanın ardından ilçeye giderek yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etmiş, yaşamını yitiren vatandaşların cenaze törenlerine katıldı, yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulunmuştu.

Derik Kaymakamlığına geçen Soylu, burada basına kapalı düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, tüm millete de baş sağlığı dilemişti.