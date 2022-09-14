İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2022 Çarşamba / 18 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2472
  • EURO
    18,2301
  • ALTIN
    995.146
  • BIST100
    3446.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığına ziyaret
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığına ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 23:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, "105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni"nin ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığına gitti.

Parti binasında nöbet defterini imzalayan Erdoğan, Mamak İlçe Başkanlığı birimleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de hazır bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.