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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Yolun açık olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gezi olaylarına yönelik 'Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun.' ifadelerini kullandı.

4 Eylül 2021 Cumartesi 18:07 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 18:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

- "FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez ziyaret etmedi."

- (CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala, kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar."

- CHP, bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor."

- "20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor."

- "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun."

- "Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz."

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