Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Yolun açık olsun

4 Eylül 2021 Cumartesi 18:07 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 18:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:



- "FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez ziyaret etmedi."

- (CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala, kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar."

- CHP, bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor."

- "20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor."

- "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun."

- "Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz."