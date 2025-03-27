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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı kabul! Engelli çocukların isteklerini geri çevirmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabulünde, onlara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

AA27 Mart 2025 Perşembe 18:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı kabul! Engelli çocukların isteklerini geri çevirmedi
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Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya gelen Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (11) aileleriyle Kadir Gecesi Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Melis ve Reyyan, burada yetkililere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediklerini söyledi.

AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE EDİLDİ

Talebin iletildiği Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı ve kendilerine akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Basına kapalı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

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