Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ahmet Karaman için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciliği döneminde Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman beyefendiyi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.