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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye PKK-FETÖ mesajı: Somut işbirliği görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz. 'FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz' dedi.

7 Kasım 2024 Perşembe 17:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye PKK-FETÖ mesajı: Somut işbirliği görmek istiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Terörizme karşı işbirliği ve dayanışma halinde ve terör örgütleri arasında fark gözetmeksizin mücadele hepimizin sorumluluğudur"

"Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor"

"Geçtiğimiz haftalarda Sayın Putin'le görüştüm, öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'yı kabul ettim. Diplomasiye alan açılması mesajlarımızı ilettim"

"Gazze'de 1 yıldır süren soykırım insanlığın ortak utancıdır. Buna Batı Şeria ve Lübnan'a gerçekleştirilen gayriahlaki ve gayrihukuki saldırılar eklenmiştir"

"50 bine yakın can kaybı dikkate alındığında ateşkesin ivedilikle sağlanması, yeterli insani yardımın bölgeye ulaşması için İsrail'e baskı yapılması elzemdir"

"İsrail'in saldırganlığına kayıtsız-şartsız destek verenler, işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler"

"PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz"

"FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz"

"Küresel adalete ve barışa katkı vermeleri için Filistin'i henüz tanımayan tüm ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyorum"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • FETÖ

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