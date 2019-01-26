Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM Başkanı Arslan'a tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına (AYM) yeniden seçilen Zühtü Arslan'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'a bir telgraf gönderdi.
Erdoğan, telgrafında Arslan'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.
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