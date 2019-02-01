Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu vefatının 20. yılında andı.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Barış Manço'nun vefatının 20. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Manço'nun fotoğrafı ile "Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade" sözlerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzik dünyamızın duayen ve efsane ismi, 7'den 77'ye herkesin gönlünde çok farklı ve özel bir yere sahip olan Barış Manço'yu vefatının 20. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
#BarışManço pic.twitter.com/HoKgv12Rr1— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Şubat 2019
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