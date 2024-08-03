Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik mesajı

Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupayı müzesine götüren Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.