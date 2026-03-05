İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölgesel gerilime vurgu: Ateşin daha da yayılma riski var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlarla İftar programında önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik çatışmalarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın Körfez ülkelerini de etkilemesi üzerine 'Ateşin daha da yayılmaz riski var.' dedi.

HABER MERKEZİ5 Mart 2026 Perşembe 20:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlarla İftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Esnaf ve sanatkarlarımız odalarımız ve birliklerimiz bin yıl boyunca ahilik gibi özgür bir kaynaktan beslendiler.

Sosyal yapımıza eşsiz değerler armağan ettiler.

Esnaf ve sanatkarlarımızı var eden bu kadim değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemin içerisindeyiz. Dünyamız eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün yenisi ekleniyor. Uluslararası toplum bütün bu olanları sadece izlemekle yetiniyor. Yüzlerce çocuk hayatını kaybetti.

Hürmüz Boğazının kapatılmasının açıklanmasıyla birlikte yüzde 20'lere varan artışlar oldu. Biz de bu artışların önüne geçmek amacıyla eşelmobil sistemini devreye aldık.

Fırsatçıların piyasayı bozmasını engelledik.

İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.

Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz.

Türkiye'nin dostluğunun kıymeti bilinmeli. Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz.

Bölgemizde dalga boyu artan krizlere rağmen ekonomimiz yüzde 3,6 büyüdü.

Video yükleniyor...

