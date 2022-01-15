Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevi başkanları ile muhtarlara teşekkür ziyareti

AA 15 Ocak 2022 Cumartesi 21:27 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 21:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da, Alevi dedeleri ve Alevi dernek temsilcileri ile toplantı yaptı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Aydın Valiliğinde gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Mehmet Akyüz, Bozdoğan Alamut Mahallesi Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özçörtük, Söke Güzeltepe Mahallesi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Özgül Avcı, Alevi Kültür Dernekleri Söke Şubesi Başkanı Şevki Kaya ile Çine Dutluoluk Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız, Bozdoğan Alamut Mahallesi Muhtarı Hasbi Şen ve Efeler Yılmazköy Mahallesi Muhtarı Özkan Tosun ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan heyetin Erdoğan'a, teşekkürlerini sunduğu belirtildi.