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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

21 Mayıs 2024 Salı 15:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı anma mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyorum."

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