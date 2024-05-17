Resmi Gazete'de yer alan karara göre; Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Hacı Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel ve Çetin Doğan affedildi.

İlgili kişiler 28 Şubat Davası Sanıklarının; Adli Tıp Raporu ve Anayasa'nın 104 maddesi onaltıncı fıkrası gereğince cezaları kaldırılmıştır. https://t.co/05vru48DS6 — T.C. Resmî Gazete Haberleri (@tcresmi_gazete) May 16, 2024

#SONDURUM Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 28 Şubat davası sanıkları için af kararı çıkarıldı. İşte detaylar.... pic.twitter.com/tewxsg83rk — 24 TV (@yirmidorttv) May 16, 2024

Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına 3 isim atandı!

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete'de