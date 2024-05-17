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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat sanıklarına af... Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Şubat davası sanıklarının cezaları kaldırıldı.

17 Mayıs 2024 Cuma 00:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat sanıklarına af... Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete'de yer alan karara göre; Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Hacı Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel ve Çetin Doğan affedildi.

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