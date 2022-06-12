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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için taziye mesajı yayımladı.

AA12 Haziran 2022 Pazar 00:24 - Güncelleme:
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Ankara'daki sağanakta Altındağ'daki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan 27 yaşındaki servis sürücüsü İlkay Yiğit hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen Yiğit için başsağlığı mesajı paylaştı.

"CHP CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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