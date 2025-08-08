Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İnsan eseriyle yaşar. Rahmetli Özal da eserleriyle hizmetleriyle milletimizin kabinde yaşamaya devam ediyor.

DEİK'in 40 yaşında birikimiyle tecrübesiyle inşallah yoluna çok daha güçlü devam edeceğine inanıyorum.

Rahmetli Özal'ın yadigarı olan DEİK'İi hem başbakanlık döneminde hem de cumhurbaşkanlığı süresince güçlü bir şekilde destekledik.

Afrika'nın daha önce kapısı çalınmamış ülkelerinden kısıtlı varlığımızın olduğu Güney Amerika'ya Orta Doğu'nun en sıkıntı bölümlerine kadar her yerde sizin yanınızda yer aldık.

Bize ve Bakanlarımıza ilettiğimiz her konuyla birebir ilgilendik. Elimizi taşın altına koyduk ve sizlerle birlikte Türkiye'nin ekonomik, ticari ve üretim gücüne güç kattık. İş dünyamızın yurt dışında önünü açtık.

Türk İş Dünyası yeni durumlara adaptasyon kabiliyeti yüksektir.

Küresel sistemde ülkemizi en iyi şekilde konumlandırmaya çalışıyoruz. Vicdanı adalete insan hayatı ve onurunu merkezine alan dış politikalara çatışmalara taviz vermeden Türkiye'yi gerilimden uzak tutuyor ince bir siyaset izliyoruz.

Mazlumlar için en doğrusu neyse onu kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Gazze soykırımına tepki olarak İsrail ile ticari ilişiklerin kesilmesinde bunu yaptık.

Libya'dan Karabağ'a nerede bize ihtiyaç varsa biz bunu yaptık. Kendi ülkesini Batılı TV kanallarına şikayet eden ezik siyasetçi gibi davranmadık.

Türkiye barış masalarının aranan aktörü oluyor.