Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'kağıt parçası' tepkisi: O sizin cibilliyetinizde var

AK Parti'de 17 büyükşehir, 31 il belediye başkan adayının tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

'BUNLAR NE TÜRK MİLLETİNİ NE DE ONUN BİR EVLADI OLARAK BİZİ TANIYORLAR'

Gezi olayları ile sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istediler başaramayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK'yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünde ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Sınırlarımız boyunca teröristan kurdurmayı istediler. Teröristan planını bozduk. Sınır ötesindeki birliklerimize yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir. Böyle yaparak bizi korkutacaklarını yıldıracaklarını emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar. Bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar. Türkiye'nin artık tehditlerle, sinsi oyunlarla hizaya getirilecek bir ülke olmadığını er veya geç öğrenecekler, bunu bir asır önce olduğu gibi öğreteceğiz.

'BİZİ VE ÜLKEMİZİ HİÇBİR ŞARTTA TESLİM ALAMAYACAKLARDIR'

Sinsi planlarla bize asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklardır.

CHP'YE SERT TEPKİ

Ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında, maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır. Bunların seçimlerde yaptıkları işbirliği gizli saklı devam ediyordu. CHP'nin, bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği, kirli oyunun en son sahnesidir. Kandil uzantılarına kırmızı halılar serip, Türk bayraklarını, Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak, işbirliklerini aleni hale getirdiler.

'ÖZGÜR EFENDİ İRADESİNİ VE İPİNİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TEMSİLCİLERİNE TESLİM ETTİ'

Bay Kemal'e mayıs seçimlerindeki hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini ve ipini terör örgütlerinin temsilcilerine teslim etti. 28 Şubatvari provokasyonlar da aynı oyunun bir parçasıdır. Terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa, CHP de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir, DEM tarafından rehin alınmıştır. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacak hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklimin oluşmasına geçit vermeyeceğiz.

'PARTİNİN TABUTUNA SON ÇİVİYİ ÇAKTI'

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, kurultay kürsüsünden teröristlere selam gönderip, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür efendi çaktı.

'O SİZİN CİBİLLİYETİNİZDE VAR'

Parlamentoda çıkmış birisi benim grup başkanvekilim Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullanıyor. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası, paçavra' demez o sizin cibilliyetinizde var. AK Parti'de bunları göremezsiniz. Kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz dokunulmazlığa sığınarak cibilliyet noktasındaki eksikliklerle AK Parti'ye saldıramazsınız. 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız aynı zamanda Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz.'