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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'para kuleleri' tepkisi: Millete hizmet dertleri yok

Gaziantep'te 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kule deyince bizim aklımıza Çamlıca Kulesi geliyor ama kule deyince bakıyorsunuz sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Otobüs seferlerini işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Her şeye para buluyorlar iş SGK borçlarına gelince 40 dereden su getiriyorlar.' dedi.

7 Aralık 2024 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Yapımı tamamlanan 5.113 konutumuzun anahtar ve tapu teslim töreni vesilesiyle bir aradayız.

* Bugün direnişin, dirilişin, umudun ve istikbalin şehrindeyiz. Rabbim yeni hanelerinizde sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla oturmayı size nasip eylesin diliyorum.

* Bu topraklar, bir kaderin, bir inancın, bir mücadelenin adı oldu. Bu bölgede öyle sıradan bir yurt değil, dünyaya yön verenlerin yurdudur.

* Asrın felaketinde en güçlü şekilde milletimizin yanında durduk. Güzel vatanımızın, Anadolumuz'un mahzun olmasına, mağdur olmasına müsaade edemeyiz.

* Asrın felaketinde asrın inşasını başlattık. Burası Özgür Özel'lerin şunların bunların laf yapıp icraat yapmadıkları bir iktidar değil. Evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmak istiyorsak ayaklarımız yere sağlam basmalı.

* 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'imizde olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz.

* Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 22 yıllık iktidarlığımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık.

* Ana Muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık.

* 2025 yılı sonunda Gaziantep'te toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin, deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini gerçekleştireceğiz.

* Asrın felaketinde milletimizin yanında dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarını teslim ettik.

* Anadolu'da huzur içinde, ilelebet yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Güçlü ve dayanıklı şehirler de bunun ayrılmaz bir parçasıdır.

* Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje, ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok.

* Bunların aklı fikri ceplerini doldurmakta, yandaşlarını zenginleştirmekte, milletin paralarını har vurup harman savurmakta. Şahsi ikballerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki gözleri hiçbir şey görmüyor.

* Son 22 yılda Gaziantep'e güncel rakamlarla toplam 1 trilyon 260 milyar lira değerinde yatırım yaptık.

* Gaziantep'te yerel ve yatay mimariyle yapılacak 50 bin konutluk yeni bir şehir kuruyoruz.

* Allah, CHP'nin yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlarımıza sabır versin.

* Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin hızlı tren projesinin yapım çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Gaziantep-Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek.

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