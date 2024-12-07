Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Yapımı tamamlanan 5.113 konutumuzun anahtar ve tapu teslim töreni vesilesiyle bir aradayız.

* Bugün direnişin, dirilişin, umudun ve istikbalin şehrindeyiz. Rabbim yeni hanelerinizde sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla oturmayı size nasip eylesin diliyorum.

* Bu topraklar, bir kaderin, bir inancın, bir mücadelenin adı oldu. Bu bölgede öyle sıradan bir yurt değil, dünyaya yön verenlerin yurdudur.

* Asrın felaketinde en güçlü şekilde milletimizin yanında durduk. Güzel vatanımızın, Anadolumuz'un mahzun olmasına, mağdur olmasına müsaade edemeyiz.

* Asrın felaketinde asrın inşasını başlattık. Burası Özgür Özel'lerin şunların bunların laf yapıp icraat yapmadıkları bir iktidar değil. Evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmak istiyorsak ayaklarımız yere sağlam basmalı.

* 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'imizde olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz.

* Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 22 yıllık iktidarlığımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık.

* Ana Muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık.

* 2025 yılı sonunda Gaziantep'te toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin, deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini gerçekleştireceğiz.

* Asrın felaketinde milletimizin yanında dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarını teslim ettik.

* Anadolu'da huzur içinde, ilelebet yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Güçlü ve dayanıklı şehirler de bunun ayrılmaz bir parçasıdır.

* Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje, ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok.

* Bunların aklı fikri ceplerini doldurmakta, yandaşlarını zenginleştirmekte, milletin paralarını har vurup harman savurmakta. Şahsi ikballerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki gözleri hiçbir şey görmüyor.

* Son 22 yılda Gaziantep'e güncel rakamlarla toplam 1 trilyon 260 milyar lira değerinde yatırım yaptık.

* Gaziantep'te yerel ve yatay mimariyle yapılacak 50 bin konutluk yeni bir şehir kuruyoruz.

* Allah, CHP'nin yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlarımıza sabır versin.

* Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin hızlı tren projesinin yapım çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Gaziantep-Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek.