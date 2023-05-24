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  • Başkan Erdoğan'dan depremzedelere ''yanınızdayız'' mesajı... ''Hınç ve nefret furyasını reddediyoruz''
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Başkan Erdoğan'dan depremzedelere ''yanınızdayız'' mesajı... ''Hınç ve nefret furyasını reddediyoruz''

Depremzedelere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıkta tecelli eden iradenin başları üstünde yeri olduğunu belirterek, 'Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz' dedi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan depremzedelere ''yanınızdayız'' mesajı... ''Hınç ve nefret furyasını reddediyoruz''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlar için, "Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin. Biz yanınızdayız. Allah'ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasi görüşü ne olursa olsun, 6 Şubat'ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren deprem bölgesindeki tüm vatandaşlara şükranlarını sundu.

Sandıkta tecelli eden seçmen iradesinin başlarının üzerinde yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Vazifemiz hiçbir ayrım gözetmeden sizlere aşkla hizmet etmektir. 21 yıldır biz de bunu yaptık. Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "GÖNLÜNÜZÜ FERAH TUTUN"

Devlet millet el ele vererek yaraları süratle sardıklarını, deprem illerinde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 bine yakın iş yerini faaliyete aldıklarını belirtti.

Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattıklarına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk. Önümüzdeki ekim-kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız. 319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz. Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin. Biz yanınızdayız. Allah'ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz."

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