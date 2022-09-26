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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dil Bayramı'nın, Türkçenin yaşatılmasına, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılmasına vesile olmasını diledi.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 18:42 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Dil Bayramı dolaysıyla bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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