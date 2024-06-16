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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Liderlerle önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif i bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA 16 Haziran 2024 Pazar 18:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Liderlerle önemli görüşmeler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Prens Selman ile yaptığı görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.

Görüşmede Erdoğan, Selman ve tüm Suudi Arabistan halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, IRAK CUMHURBAŞKANI REŞİD İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reşid ile görüşmesinde, İslam dünyasının en özel günlerinden bayramların bayram tadında yaşanması ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

Görüşmede Erdoğan, Iraklı mevkidaşının ve tüm Irak halkının bayramını tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan görüşmede; İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • diplomasi

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