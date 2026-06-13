Yapay zeka için yeni eylem planı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye lider ülke olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Tarihi günlerden geçiyoruz. Yeni düzen kurulurken eski nizam sarsıntı yaşıyor.

Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçiyoruz. Yeni düzen kurulurken eski nizam sarsıntı yaşıyor.

Milli Teknoloji Hamlemizi Türkiye Yüzyılı'nın baş tacı yapacak Teknofest kuşağı, azmiyle, maharetiyle, projeleriyle bugünü ve geleceği nakış nakış işlemeye devam ediyor.

Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, bilim ve teknoloji üslerimiz dünyada çığır açan ve ses getiren işlere imza atıyor.

Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'te uzaya fırlattığımız ilk yerli ve milli uydumuz TÜRKSAT 6A ile Türkiye'yi dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri yaptık pic.twitter.com/pOU688sOve — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 13, 2026

Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye Yüzyılı'nda büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız.

Yapay Zeka Eylem Planımız işte bu hassasiyetlerin ürünüdür, fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi.

Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zeka Okur-Yazarlığı programını başlatacağız.

Sağlık, tarım, savunma ve elektronik ticaret başta olmak üzere en az 2000 kamu veri setini ulusal veri kütüphanesi üzerinden milletimizin istifadesine sunacağız.

Veri merkezlerimizin uluslararası standartlara uygunluğunu ve enerji verimliliğini teminat altına alacak hukuki düzenlemeyi hayata geçireceğiz.

Geliştirme çalışmaları devam eden TÜBİTAK'ın yerli dil modeli "Bilge" bu yolda kat ettiğimiz mesafenin önemli bir göstergesidir.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, bilim ve teknoloji üslerimiz dünyada çığır açan ve ses getiren işlere imza atıyor pic.twitter.com/LCf3xiKiXp — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 13, 2026

Veri merkezi "Bulut" ve yapay zeka alt yapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağı harekete geçireceğiz.

Türk Devletleri teşkilatı ile aşamalı olarak Oğuz Kıpçak ve Karluk dillerini kapsayan büyük bir dil modeli geliştireceğiz.

Türkiye olarak savunma sanayisindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun çaba harcıyoruz.

OECD, G20, BM ve diğer platformlarda insan merkezli yapay zeka standartlarının etkin bir rol üstleneceğiz.

Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda dijital üretimin yüzyılı yapacağız.