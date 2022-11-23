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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce depremiyle ilgili ilk açıklama

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Vahim bir yıkımla karşılaşmadık, gereken çalışma yürütülüyor. Gölyaka depremi, bu gerçeğin yakınımızda olduğunu gösterdi.' dedi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce depremiyle ilgili ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

"VAHİM BİR YIKIM VE KAYIPLA KARŞILAŞMADIK"

Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara neden olmakla birlikte vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık. Kurumlarımız gereken tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'yi depreme hazırlamak için son 20 yıldır TOKİ projelerinden kentsel dönüşüm faaliyetlerine kadar bina alt yapımızı yeniliyor, kurumsal kapasitemizi genişletiyoruz. Bu amaçla 2022'yi deprem tatbikat yılı ilan ederek 94 binin üzerinde faaliyet yürütmüştük. Gölyaka depremi hem deprem gerçeğinin ne kadar yakınımızda olduğunu hem de yürütülen çalışmaların hızlandırılması gerektiğini göstermiştir.

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