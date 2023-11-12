Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Filistin'e dair paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmaya da yer verdiği videolu mesajı "Hep söylediğim gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" notu ile paylaştı.

Hep söylediğim gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. pic.twitter.com/YyXmoq8bvA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 11, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için bulunduğu Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındığı belirtilmişti