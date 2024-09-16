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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze'ye videolu bir destek mesajı yayımladı. Paylaşımına 'Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.' notunu düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

16 Eylül 2024 Pazartesi 21:19 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadeleriyle bir video paylaşımında bulundu.

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