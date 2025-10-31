Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da TRT World Forum'unda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'nin yüz akı kurumlarından TRT'miz insanı merkeze alan yayıncılık anlayışı ve hakikatin sesini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran yayınlarıyla bizler için bir iftihar kaynağıdır.

İnsanlığın geleceğini tehdit eden sorunlar üzerine ne kadar çok konuşur, karşılıklı saygı çerçevesinde ne kadar çok tartışırsak sahici çözümlere ancak o nispette ulaşabiliriz.

2. Cihan Harbi'nin galipleri eliyle kurulan mevcut sistem günümüzün gerçeklerine ve gerekliliklerine maalesef uymuyor.

İnsanlığın kaderinin 5 ülkenin insafına terkedilemeyeceğini dile getiriyor ve bu sebeple dünya 5'ten büyüktür diyoruz.

"İSRAİL GAZZE'DE MASUMLARI KATLETTİ"

Dün gerekenleri söyledik, tam aksine masum değil, zalim İsrail'in ta kendisidir.

İsrail, şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak, özellikle çocuklara karşı kullandı.

Bütün bunlar olurken küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumlar katliamları durduracak, soykırımı engelleyecek, çocukların hayatlarını kurtaracak hiçbir adım atmadı.

Kalemini, kamerasını, ekranını ve köşesini Gazze'de işlenen soykırım suçlarını karartmak için kullanan iliştirilmiş gazetecilerin ifşası medyanın itibarı açısından çok önemlidir.

Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz, İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor fırsat kolluyor.

"TÜRKİYE TÜM GÖVDESİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIR"

Türkiye Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır.

Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil, uluslararası basın da failleri gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır.

Türkiye olarak yalnızca Gazze'de değil yaşanan her insani krizde inisiyatif alıyoruz, 4. Yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla çözümü için ilk günden itibaren sorumluluk üstlendir.

Günümüz dünyasında artık hiçbir ülkenin kendisini sınırları içine hapsetme lüksü yoktur.

Yakın gelecekte taraflar arasında orta yol bulunacak, iki komşu halkın yeniden yan yana barış içinde yaşamasının önü açılacaktır.

"YETER Kİ KARDEŞ KANI AKMASIN"

Büyük bencillik içinde sınırlarının hemen ötesinde yaşanan yoksulluğu, çatışmaları, krizleri umursamayanlar bırakın insanlığı kendi çocuklarına bile parlak bir gelecek vaadedemezler.

Bunca imkâna, teknolojiye son 20 yılda yaşanan iletişim devrimine rağmen Asya'dan Afrika'ya çocuklar ölmeye devam ediyorsa hepimiz kendimizi sorgulamak mecburiyetindeyiz.

Biz bu konuda kardeşlik hukukumuzun gereği neyse samimiyetle, açık yüreklilikle onu yerine getirmeye hazırız yeter ki kardeş kanı akmasın, yeter ki masum kadınlar, çocuklar ve siviller öldürülmesin.

TRT'miz, manipülasyonun medya refleksi haline geldiği bir çağda sorumlu yayıncılığın zeminini büyütüyor, gerçeğin algılara kurban edildiği zamanda milyarlarca insana hakikat temelli bir alternatif sunuyor.

Bireyselleşmeye karşı millet olmayı, bencilliğe karşı dayanışmayı, sanal ilişkilere karşı sahici bağları yani insanı ve insani değerleri öne çıkaran yapımlara daha fazla önem vermemiz gerektiğine inanıyorum.