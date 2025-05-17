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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti: Hastalara moral oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olan İstanbul Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastalarla tek tek ilgilenip doğum günü olan Eymen ile birlikte pasta kesti.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 18:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti: Hastalara moral oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olan Bahçelievler'deki sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirdikten sonra tedavi gören hastalara ziyarette bulundu.

Fizik tedavi gören bir genç kızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Erdoğan, kıza, "Çok başarılı. Yakında inşallah voleybola da başlar. Bak nasıl gülüyor. Ama baskete başlarsan benimle oynayacaksın." dedi.

Erdoğan, tedavi gören başka bir çocukla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Hastanede tedavi gören ve bugün doğum günü olan "Eymen" isimli çocuğa pasta sürprizi yapan Erdoğan, birlikte pasta kestiği Eymen'in bu özel gününü kutladı.

Hastanede yatan bir kadınla da görüşen Erdoğan, kadının kendisine teşekkür etmesi üzerine, "Allah şifa versin." dedi.

Gaziantep'ten tedavi görmek için hastaneye gelen kadınla da sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında sağlık personeliyle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki bazı hastaları da ziyaret ederek, durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Ziyarette Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

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