İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2023 Pazar / 6 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan Hatay paylaşımı: Kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız
Güncel

Başkan Erdoğan'dan Hatay paylaşımı: Kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü dolaysıyla tebrik mesajı yayımladı. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sardıklarını belirten Başkan Erdoğan, 'İnşallah kadim şehrimiz Hatay'ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız.' dedi.

23 Temmuz 2023 Pazar 17:35 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Hatay paylaşımı: Kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz.

İnşallah kadim şehrimiz Hatay'ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız.

Bu vesileyle, "şahsi meselem" diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum.

Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbî duygularımla selamlıyorum.

  • Hatay ana vatan
  • Hatay 84 yıl dönümü
  • Hataya katılma tarihi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.