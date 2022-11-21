Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 20, 2022