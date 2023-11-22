İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8442
  • EURO
    31,3396
  • ALTIN
    1849.62
  • BIST100
    7987.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB adayı sorusuna yanıt
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB adayı sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunduğu partisinin inşaatı devam eden ek binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayıyla ilgili soruya ise 'En uygun olanı göreceksiniz.' yanıtını verdi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 18:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB adayı sorusuna yanıt
ABONE OL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından partinin ana binasına yürüyerek gelen Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın, bir gazetecinin, "Binanın bitimine yaklaşılmış mı?" sorusuna, "Herhalde şöyle birkaç ay var." yanıtını vermesi üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İnşallah 2023'te bitireceğiz." dedi.

AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının son günü olduğu anımsatılarak "İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusuna Erdoğan, "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız." yanıtını verdi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruyu da "En uygun olanı göreceksiniz." şeklinde yanıtladı.

  • ibb başkan adayı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • İncelemeler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.