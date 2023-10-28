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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.' dedi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanlarının yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef aldığını, yaşanan insani krizi derinleştirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, "Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi'ne, İstanbul Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Gazze
  • İsrail

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