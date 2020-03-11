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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İstiklal Marşı'' mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşı'mızı ilelebet muhafaza edecektir.' ifadelerini kullandı.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 15:49 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 15:51
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Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletin istiklal ve istikbal mücadelesindeki kahramanlığını, azmini, inancını ve kararlılığını anlatan, en zorlu günlerde millete cesaret ve moral kaynağı olan İstiklal Marşı'nın, en kıymetli ortak değerlerden olduğunu belirten Erdoğan, aziz milletin vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verdiği bir dönemde yazılan, istiklalin sembolü olan İstiklal Marşı'nın, gerçek bir bağımsızlık beyannamesi olduğunu vurguladı.

Erdoğan, vatan ve bayrak sevgisinin timsali, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un miras bıraktığı İstiklal Marşı'nın, milletin hasletlerini, milli ve manevi değerlerini, ideallerini en veciz şekilde özetleyen, bugün herkesin ihtiyaç duyduğu milli mutabakatı karşılayacak kapsayıcılıkta bir destan olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşı'mızı ilelebet muhafaza edecektir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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