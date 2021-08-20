İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2021 Cumartesi / 13 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4864
  • EURO
    9,9868
  • ALTIN
    486.007
  • BIST100
    1444.63
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KADEM'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 23:20 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 23:20
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Üsküdar'daki Nevmekan'da devam eden Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampına ziyarette bulundu.

Burada 51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de ziyarette yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.