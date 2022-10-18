Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın çiftçilere sürpriz! Samimi diyalog gülümsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 81 ilden 120 girişimci kadının katılımıyla gerçekleşen "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı"na sürpriz katılım gerçekleştirdi. Programın ardından Şeref Kapısı önüne gelen Erdoğan, burada girişimci kadınlarla fotoğraf çekimine katıldı. Programda, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yer aldı.

Erdoğan, programa 81 ilden gelen kadın çiftçilerle buluşarak sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bu esnada basın mensuplarına yaptığı açıklamada kadın çiftçilerin önemine değinen Erdoğan, "Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü olduğuna göre, burada erkeklere mesaj var. Erkek çiftçiler, siz neredesiniz. Bazıları kahvehanelerde zar atıyorlar değil mi. Çalışana kim ne der. Erkek de, kadın da hep beraber olursa, bahçede olursa, ziraat te olursa baş, göz üstüne" ifadelerini kullandı.