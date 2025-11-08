İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ Zaferi mesajı: 30 yıllık işgal sonlandı

Bakü'de Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün, hep beraber 30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıl dönümünü kutluyoruz. Vatan muharebesinde toprağa düşe tüm şehirlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.' ifadelerini kullandı.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 12:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Azerbaycanlı kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zafer Günü'müzün 5. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Sizlere, 86 milyonun en samimi muhabbetlerini getirdim. Bu gurur günümüzde, inanıyorum ki Türk Devleri Teşkilatı'ndaki kardeşlerimiz de bizimle aynı coşkuyu yaşıyor. Zaferimiz kutlu olsun.

Bugün, hep beraber 30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıl dönümünü kutluyoruz. Vatan muharebesinde toprağa düşe tüm şehirlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

