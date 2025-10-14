Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan katile veto! Oldubittiye ''One Minute''

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye davet edildiğini havada öğrenen Başkan Erdoğan, diğer liderlerle görüşüp resti çekti. Uçak yere inmeden soykırımcının katılımı iptal edildi.

ABD Başkanı Trump, soykırımcı Netanyahu'yu Şarm El-Şeyh'deki zirveye davet etti. İddiaya göre Netanyahu, bunun üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi telefonla aradı; görüşmeyi yanındaki Trump da dinledi. Çok geçmeden Mısır medyası Netanyahu'nun da zirveye katılacağını duyurdu; Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Şenavi haberi doğruladı. Gelişmeyi uçağında öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li muhataplarıyla 'doğrudan irtibata geçtiği' ve Netanyahu'nun katılacağı bir zirvede yer almayıp Türkiye'ye döneceğini söylediği öğrenildi. Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm el Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti.

UÇAK İNENE KADAR GERİ ADIM

Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağının açıklandığı dakikalarda havalimanına iniş yaptı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun zirveye katılmama gerekçesini 'dini bayram olan Şemini Atzeret tatilinin başlangıcına yakın olması' şeklinde açıkladı. Şemini Atzeret, dün gün batımından itibaren başladı.

SON ANDA PİSTİ PAS GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında seyahati takip eden AKŞAM yazarı Kurtuluş Tayiz, süreci şöyle anlattı: Uçak piste inmek için tekerleklerini açtı, ancak teker değdirmeden pisti pas geçti. Piste herhangi bir olumsuzluk görünmüyordu. Bunun üzerine pas geçmenin sebepleri hakkında yetkililerden bilgi almaya çalıştık. Kısa bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun zirveye katılmasına tepki gösterdiği, diğer liderlerin de Erdoğan'a destek vermesi üzerine Netanyahu'nun zirveye katılmamasının sağlandığını öğrendik. Kızıldeniz üzerinde kısa bir tur attıktan sonra iniş yaptık.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DAVOS'TAKİ "ONE MINUTE" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2009 yılında İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "One Minute (Bir dakika)" çıkışı hafızalardan silinmedi.

Davos'ta 29 Ocak 2009'da Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli" başlıklı panele Erdoğan da davet edildi. Panele Erdoğan'ın yanı sıra dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da katılım sağladı. Panelde, Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışlarıyla moderatör Washington Post yazarı David Ignatius'ın taraflı tutumu karşısında Erdoğan tepkisini gösterdi.

"ÖLDÜRMEYİ İYİ BİLİRSİNİZ"

Peres'in Türkiye'ye ve Filistinlilere yönelik suçlamalarına cevap vermek isteyen Erdoğan'nın konuşması moderatör tarafından kesilmeye çalışılmış, Erdoğan da Ignatius'a dönerek tekrar tekrar "One minute" diyerek kendisine müdahale edilmemesi uyarısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Peres'e yüksek sesle hitap ederek, "Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum" sözleri hafızalara kazındı. Paneldeki çifte standarda tepki gösteren Erdoğan, "Davos benim için bitmiştir" diyerek oturumu terk etmiş, salonda bulunan dinleyiciler Erdoğan'ı alkışlamıştı. Erdoğan'ın "One Minute" çıkışı Arap kamuoyu başta olmak üzere tüm dünyada yankı uyandırmış, Filistin'de büyük sevinçle karşılanmıştı. Davos Zirvesi'nin ardından yurda dönen Erdoğan coşkuyla karşılanmış, "One Minute" çıkışı yıllarca yerli ve yabancı medya organlarında geniş yer almıştı.