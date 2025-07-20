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Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı... ''Her zaman buradayız, burada olacağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Açılış ve Temel Atma törenlerinde önemli açıklamalarda bulundu. KKTC'ye yönelik yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Attığımız her adım sadece bir bina bir yol değil kardeşliğimizin ortak gelecek inancımızın bir sembolüdür. Kuzey Kıbrıs Türkü'nün birliği için biz buradayız, her zaman da burada olacağız.'dedi.

Haber Merkezi20 Temmuz 2025 Pazar 17:42 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı... ''Her zaman buradayız, burada olacağız''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Açılış ve Temel Atma törenlerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kıymetli misafirleri sizleri muhabbetle selamlıyorum. KKTC'nin özgürlük bayramını kutlarım. Mayıs ayında bir aradaydık. Şu anda içinde bulunduğumuz yerleşkesinin açılışını gerçekleştirerek bu topraklara bir mühür daha vurmuştuk. TEKNOFEST'te dile getirdiğim tüm projelerde ciddi aşamalar kat ettik. Bugün de yeni yatırım müjdeleriyle huzurunuzdayız.

Kıbrıs Türkü ile birlikte barış destanı yazdık. Barış destanının 51. yıl dönümünde bugün açılışlar yapıyoruz. KKTC'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçlar artık şehir içine girmeyecek. Akaryakıttan 77 milyon lira toplam 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilecek. Trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak Lefkoşa nefes alacaktır.

Bugün ayrıca 320 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin ilk etabının temelini atıyoruz. 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik hizmet verecek. Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlar düşünüldü. Hastane açılışımızı da inşallah birlikte yapacağız. Biz yaparız. Denizin altından da suyu Türkiye'den buraya getiririz dedik ve getirdik.

KKTC kalkınma hamlesi başlattı. Ulaştırma, sağlık gibi alanlarda projeler yaptık. Son 2 yılda 37 milyar liralık kaynağı sizlerin istifadesine sunduk. Bu projeleri bir ülkenin kalkınmasının temeli olarak gören bir cumhurbaşkanıyım. Girne Askeri Hastanesi'ni hizmete sunduk.

KKTC'yi Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı yaptık

Pamukova Devlet Hastanesi inşaatına yakında başlıyoruz. Hastane yatırımları yanı sıra köy ve kırsalda yaşayan kardeşlerimiz için sağlık ocaklarında sona gelindi. Bir sonraki gelişimizde o eserlerin de açılışını gerçekleştireceğiz. Dijitalleşme alanında veri güvenliği çalışmalarıyla KKTC'nin güçlendirilmesine yönelik önemli destekler vermiştik. İşlemleri daha hızlı yapılmasının önünü açtık. Fiber altyapı girişimleriyle bu süreci bir sonraki adıma taşıyoruz. Tarımsal sulamada devrim niteliğinde adımlar atıyoruz.

Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezlerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor. Attığımız her adım sadece bir bina bir yol değil kardeşliğimizin ortak gelecek inancımızın bir sembolüdür. Kuzey Kıbrıs Türkü'nün birliği için biz buradayız, her zaman da burada olacağız. KKTC'nin siyasi ve ekonomik istibalini inşa etme noktasında tam bir uyum içindeyiz.

Ay yıldız, aynı yoldayız diyoruz. İki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. KKTC ile diplomatik siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı. Kıbrıs Türkü'ne adaletsizlik bitmeli. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum.

  • Erdoğan açılış
  • KKTC temel atma
  • önemli açıklamalar

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