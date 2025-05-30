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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme: Türkiye barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

30 Mayıs 2025 Cuma 22:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme: Türkiye barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul'da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu, İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyet verdiğini ifade etti.

LİDERLER ARASINDA GÖRÜŞME VURGUSU

Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağını, çok gecikmeden bunu gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını ifade etti.

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