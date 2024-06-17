Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kuraklıkla Mücadele Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" sebebiyle paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."
Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2024
Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/hcBTvUmYuu