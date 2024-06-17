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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kuraklıkla Mücadele Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA 17 Haziran 2024 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kuraklıkla Mücadele Günü' mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" sebebiyle paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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