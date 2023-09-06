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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki: Nefret suçu ve barbarlıktır

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) üyeleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında müsaade edilmesini kabul etmediğimizi her vesile ile ifade ediyoruz. Bu açık bir nefret suçu ve barbarlıktır.' dedi.

6 Eylül 2023 Çarşamba 21:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki: Nefret suçu ve barbarlıktır
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) üyeleri ile bir araya geldi.

"MÜSLÜMANLAR OLARAK BİRÇOK SORUNLA AYNI ANDA MÜCADELE EDİYORUZ"

USCMO üyeleri ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar olarak terörden, nefret suçlarına birçok sorunla aynı anda mücadele ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara "ifade özgürlüğü" kisvesi altında müsaade edilmesini kabul etmediğimizi her vesile ile ifade ediyoruz. Bu açık bir nefret suçu ve barbarlıktır." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim nüshası yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim mushafını ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim nüshasını ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim mushafı yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim nüshası yakmıştı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • USCMO
  • ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi

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