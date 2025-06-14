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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın LGS'ye öğrencilere başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabb'im zihin açıklığı versin.' dedi.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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