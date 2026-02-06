İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'siyasi rant' tepkisi: Memleket hayrına ne kadar eser varsa çamur attılar

“Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak” 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefet bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Memleket hayrına ne kadar proje, eser, hizmet varsa hepsine çamur atmayı vazife sayan bu hazımsızlar, depremzedelerimizin acılarını menfaate çevirmeye çalıştılar. Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı.' ifadelerini kullandı.

AA6 Şubat 2026 Cuma 15:50 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Asrın felaketinde ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızın her birine Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.

Depremler yüreklerimize ateş düşürdü. Zaman pek çok şeyin ilacıdır yaralarımızın merhemidir. Ama şurası da bir gerçek ki bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez.

Birbirimize destek olduk ve olacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız. Bizi büyük millet yapan ne kadar kıymet varsa hepsine sıkı sıkıya sarılacak, bunlara sahip çıkacağız.

Vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya onlara yepyeni bir gelecek sunmaya çalışırken maalesef ana muhalefettin başını çektiği bazı çevreler de bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu.

Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buldu.

Bugüne kadar 435 bin 667'si konu 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık.

Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Bunlar bu evleri bitiremez dediler, işte evler burada.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • 6 şubat depremleri
  • tören

