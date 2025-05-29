Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete yolsuzluk tepkisi: En sevdikleri yeşil 'Benjamin Franklin' yeşili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

En batısından en doğusuna en kuzeyinden en güneyine Türkiye'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize muhabbetlerimi iletiyorum.

Gözlerinin pırıltısında güven ve huzur bulduğum sevgili gençlerimiz de aynı şekilde sevgiyle selamlıyorum.

Biliyorsunuz, dün Karabağ'daydık. Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü kutladık. İlham kardeşim ve Şahbaz kardeşimle dayanışmamızı tüm dünyaya gösterdik.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a her gelişimizde yüreğimizi ayrı bir sevinç kaplıyor. Bu şehre adımımızı atar atmaz kalbimizi bir ferahlık kaplıyor bilhassa genç kardeşlerimle her buluşmamız bize yepyeni bir güç taptaze bir enerji veriyor pic.twitter.com/Lx9kgRL0QD — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 29, 2025

Şimdi de bir başka gurur günümüzü, büyük bir coşkuyla selamlıyoruz.

Coşkunuz için, heyecanınız için bu güzel tablo için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Birazdan yapımı tamamlanan Millet Bahçeleri'mizin açılışını gerçekleştireceğiz.

Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci Millet Bahçelerimiz, İstanbul için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.

Çevre Bakanımız Murat Kurum kardeşim ve TOKİ ailemiz başta olmak üzere bu yatırımların hayata geçmesinde emeği olan her bir kardeşimi kutluyorum. Rabbim hepsinden razı olsun.

Rabbim bizlere İstanbul ile birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet yolundan ayırmasın.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabb'im bizleri İstanbulla birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet yolundan ayırmasın pic.twitter.com/Fdufug9sIb — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 29, 2025

"İSTANBUL'UN FETHİ BİLGİNİN, AZMİN VE İNANCIN ZAFERİDİR"

Değerli misafirler, bugün aynı zamanda tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz.

53 gün süren kuşatma, henüz 21 yaşındaki Fatih'in liderliğinde göz kamaştıran büyük bir zaferle neticelendi.

İstanbul'un fethi, her şeyden önce bilginin, azmin ve inancın zaferidir.

Sevgili gençler, değerli kardeşlerim... Dünya yeni bir devrin doğuşuna 572 yıl önce işte böyle bir atmosferde şahitlik etti.

Bilimde, kültürde, sanatta, mimaride, aklınıza gelebilecek her alanda İstanbul, gökteki bir kutup yıldızı gibi parladı.

Fatih, sadece büyük bir komutan ve devlet adamı değil, aynı zamanda modern mühendisliğin öncüsü parlak bir alimdi. Ecdattan aldığımız bu yenilik ruhunu bugün aynı şekilde yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum pic.twitter.com/quGzqxhmUE — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 29, 2025

"ARTIK KAPISI ÇALINAN ÜLKE OLDUK"

Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında artık kapısı çalınan ülke haline geldik. Genç mühendislerimiz, Fatih'ten aldıkları bu ruh meşalesini elden ele taşıyor, her gün yepyeni destanlar yazıyor.

"Zulüm 1453'te başladı" diyen o müflis zihniyetin aksine TEKNOFEST gençliği Türkiye'ye yeni ufuklar açıyor. Ben, bu gençliği şu anda karşımda görüyorum. Ecdadın ruhunu şad edecek gençliğin bu gençlik olduğuna inanıyorum.

Türkiye'yi asırlık hayalleriyle sizler buluşturacaksınız. Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde sizler dalgalandıracaksınız.

Türkiye Yüzyılını inşallah sizler inşa edeceksiniz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gemileri karadan yürüten Fatih, fethi adım adım inşa etti. 'İstanbul'un Fethi' inancın zaferidir pic.twitter.com/bBmbFWv6m5 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 29, 2025

"İŞ OLA MİLLETE HİZMET OLA"

İstanbullu vatandaşlarımızın rahatça nefes alacağı çok geniş bir yeşil alanı kazandırıyoruz. Laf ola beri gele yok. "İş ola millete hizmet ola."

292 millet bahçemizi tamamladık . Sadece İstanbul'da 5 milyonun zerinde alanı kapsayan 34 millet bahçemizi kullanıma açtık.

Millet Bahçelerimiz, yürüyüş yolları, açık hava tiyatroları, millet kıraathaneleri ve kültür sanat tesisleriyle şehrimizin çehresini değiştirecek. Bunun dışında da çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz.

Sıfır Atık projemiz, küresel bir çevre hareketine dönüştü. Depozito Yönetim Sistemini'de hayata geçiriyoruz. 2026 yılının başında 81 ilimizde uygulamaya alacağız. Böylelikle geri dönüşümü teşvik ederek hem çevremize hem de ekonomimize büyük katkılar yapacağız.

Şunu bir kere daha ifade etmek isterim ki tabiat, bize Rabb'imizin emanetidir. Bu emaneti gözümüz gibi koruyup gelecek nesillere teslim etmekle mükellefiz.

4 YENİ NEFES ALANI: MİLLET BAHÇELERİ AÇILIYOR...#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet zamanlarında toplanma alanı da olacak pic.twitter.com/LSGi7QxwNt — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 29, 2025

CHP'YE YOLSUZLUK TEPKİSİ

Ancak çevreyi korumak için attığımız her adımı eleştirenlere baktığımızda farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil, "Benjamin Franklin" yeşili... Mavide de en çok avro mavisini tercih ediyorlar.

Umarız onlar da sahte ve sanal güzellik peşinde koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar.