Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhtarlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ülkemizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık görevini layığıyla icra eden tüm muhtar kardeşlerimin 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 81 vilayetimizdeki tüm muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.