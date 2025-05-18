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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı: Vatandaşlarımızı hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 'Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği' temasıyla icra edilen Müzeler Günü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, 'Tüm vatandaşlarımızı Müzekart ile ücretsiz hale getirdiğimiz müzelerimizi ziyaret etmeye, zengin kültürel hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum.' ifadelerine yer verdi.

18 Mayıs 2025 Pazar 16:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı: Vatandaşlarımızı hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl "Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği" temasıyla icra edilen Müzeler Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl "Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği" temasıyla icra edilen Müzeler Günü'nü tebrik ediyorum. 'Müzekart GNS Kart' ile müze girişlerini ücretsiz hale getirdiğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımı müzelerimizi ziyaret etmeye, zengin kültürel hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum."

  • Müzekart
  • Kültürel hazineler
  • Müzeler Günü

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